Inbraak in woning

Laatste update: 18-04-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018024724 Datum delict: 12-02-2018 Plaats delict: Duiven

Op maandagmorgen 12 februari wordt ingebroken bij een woning aan de Witbol. De bewoner heeft een bewakingscamera opgehangen. Daarop is te zien dat twee onbekende jongemannen via de achterzijde van de woning inbreken. Eén van de twee staat zeer duidelijk op de beelden wanneer hij in de camera kijkt.