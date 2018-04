Onbekende man pint met gestolen pinpas

Laatste update: 05-04-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018042607 Datum delict: 27-01-2018 Plaats delict: Almelo

Op zaterdag 27 januari werd een vrouw in een winkel aan de Grotestraat bestolen van haar portemonnee. Vermoedelijk is haar pincode afgekeken bij het afrekenen in een andere winkel en daarna haar portemonnee gestolen. Kort hierna werd door een onbekende man met de pinpas gepind bij een pinautomaat aan de Werf. Hierbij is deze man gefilmd.