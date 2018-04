Overval op casino

Laatste update: 11-04-2018 | 13:10 Zaaknummer: 2018148025 Datum delict: 07-04-2018 Plaats delict: Zwolle

Op zaterdag 7 april, net na 12 uur werd het casino op het Stadionplein overvallen door een onbekende man. Onder bedreiging van een wapen weet de man een geldbedrag buit te maken. Daarna ging hij er vandoor op een witte scooter. Korte tijd later werd een witte scooter aangetroffen op het Hogeland. Wij gaan er vanuit dat dit de scooter is die gebruikt is door de overvaller. Waar de overvaller hierna gebleven is, is ons niet bekend. Het kan zijn dat hij hier is overgestapt in of op een ander voertuig.