Insluiper steelt elektrische fiets en bankpas

Terwijl de bewoonster van een huis aan de Zwanenlaan ligt te slapen, sluipt een dief de schuur en het huis binnen. Hij steelt onder andere een elektrische fiets en een bankpas. DE politie zoekt de nog onbekende verdachte en de gestolen e-bike. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 4 april 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Insluiping

Het gebeurt in de nacht van 25 op 26 oktober 2017. Voordat ze naar bed gaat, sluit de vrouw haar woning nog af. Maar ze vergeet haar schuurdeur op slot te doen. Rond 05.30 uur wordt de vrouw wakker van een zacht geluid, maar weet niet wat het is. Later die ochtend ziet ze dat haar achterdeur en schuurdeur openstaan.

Huissleutel

Dan ontdekt ze dat er spullen uit haar schuur gestolen zijn. Een dief heeft meerdere stuks gereedschap en de elektrische fiets meegenomen. De fiets stond niet op slot en aan de fietssleutel was ook de huissleutel bevestigd. Daarmee moet de dief vervolgens het huis zijn binnengekomen.

Bankpas

De vrouw ontdekt dat uit haar tas haar portemonnee is meegenomen. Ze blokkeert meteen haar bankpassen, maar de dief heeft daar dan al meerdere keren contactloos mee betaald bij tankstations in Utrecht.

Signalement van de verdachte