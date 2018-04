Inbraak bij supermarkt

Laatste update: 19-04-2018 | 12:52 Zaaknummer: 2018042581 Datum delict: 12-02-2018 Plaats delict: Hilversum

Twee mannen breken in bij de supermarkt in de Minckelersstraat. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dat een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!