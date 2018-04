Engels sprekende man dwingt Hilversummer tot pinnen

Laatste update: 05-04-2018 | 09:00 Zaaknummer: 2017343513 Datum delict: 09-11-2017 Plaats delict: Hoogland

Bij het tankstation aan de A1 bij Amersfoort spreekt een man in het Engels een man uit Hilversum aan. Hij vertelt dat hij bestolen is en vraagt of de Hilversummer hem geld wil lenen. Eenmaal bij een geldautomaat aangekomen, bedreigt de man het slachtoffer en gaat er met het gepinde geld vandoor. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!