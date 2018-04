Agressieve winkeldief

Een man steelt meerdere spullen bij het warenhuis in winkelcentrum Hoog-Zandveld. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dat een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 11 april 2018.

Het gebeurt op 22 november 2017. Een getuige ziet in het warenhuis een dief iets in zijn rugzak stoppen. De getuige waarschuwt het personeel, maar de dief trekt zich daar niets van aan en loopt brutaalweg zonder te betalen de winkel uit. Op camerabeelden is te zien dat de dief onder andere meerdere computerkabels, een luidsprekersetje, een spuitbus, een asbak en batterijen uit de winkel pakt en in zijn rugzak stopt.

Signalement van de verdachte