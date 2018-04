In de van Weedestraat rammen inbrekers de pui van een juwelierszaak. De politie is er snel bij en kan één verdachte arresteren. De recherche zoekt zijn nog onbekende handlangers. Vaak helpt dat een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Het gebeurt in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april tussen 03.00 uur en 03.30 uur. De daders rijden met een auto door de glazen pui de winkel in. De politie zoekt met een speurhond en een helikopter naar drie weggerende personen. De Forensische Opsporing neemt de auto in beslag voor sporenonderzoek. Agenten arresteren in de omgeving één verdachte. Het gaat om een 23-jarige jongeman uit Almere. De politie doet onderzoek naar zijn betrokkenheid bij deze ramkraak.

Vragen