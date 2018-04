Agressieve man slaat bezoeker restaurant

Een vader van drie kinderen slaat een bezoeker van restaurant Buurten In De Fabriek aan de Kanaalweg keihard op zijn neus, omdat diens vrouw zijn kinderen terechtwijst. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 11 april 2018.

Het gebeurt op een warme avond in mei 2017. Het slachtoffer zit met zijn vrouw op het terras van het restaurant. Op het pleintje bij het terras spelen drie jongens. Eén van de jongens gooit een stuk plastic in de struiken. De vrouw ziet dit en zegt er wat van. De vader van de kinderen heeft dit in de gaten en loopt op zijn beurt naar de vrouw om met luide stem te vragen waar ze zich mee bemoeit. Haar man neemt het voor haar op en zegt dat hij normaal moet doen.

Mishandeling

Dat is voor de agressieve vader de druppel die de emmer doet overlopen. Hij slaat de man vol in het gezicht. Personeel van het restaurant moet de agressieveling bij het slachtoffer wegtrekken. De agressieve man loopt vervolgens het restaurant binnen om zijn handen te wassen. De beveiligingscamera van het restaurant filmt hem. Als hij terugkomt vertrekt hij met zijn zoontjes al fietsend in de richting van park Oog in Al.

Signalement van de verdachte