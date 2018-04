Portier mishandeld

Laatste update: 26-04-2018 | 09:27 Zaaknummer: 2018041763 Datum delict: 11-02-2018 Plaats delict: Utrecht

ls een portier van een café in de Utrechtse binnenstad drie vrienden de toegang ontzegt, krijgt hij een paar rake klappen. De politie grijpt in en kan één van de mannen arresteren.. Eén van de andere mannen is ook verdachte. De politie zoekt deze nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!