Inbraak Zwedenburg / Pinnen Bezuidenhoutseweg Den Haag.

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 januari wordt ingebroken bij een stichting aan het Zwedenburg in Den Haag.

Bij de inbraak werd een raam ingegooid en werd een kluis gestolen met daarin contant geld en een bankpas. Met die pas werd diezelfde avond gepind bij een geldautomaat aan de Bezuidenhoutseweg. De verdachte van deze transactie is duidelijk in beeld.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven bij de Whatsapp tiplijn via 06-17214856.