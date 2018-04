Mishandeling kind op begraafplaats Den Haag

Omschrijving

De jongen is hier met de man en een vrouw en met nog een jonger kind. Ze zijn met z'n vieren in een zwarte Volkswagen Polo bij de begraafplaats aangekomen. De man trapt de jongen hard in zijn buik, waarna ze alle vier vertrekken in de auto, waarvan het kenteken niet goed in beeld is te zien. De mishandeling is op bewakingsbeelden van de begraafplaats vastgelegd, maar wordt vanwege de gevoeligheid niet getoond. De getoonde beelden zijn die van de man die de mishandeling pleegde en van de auto waarin zich men verplaatste.