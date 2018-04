Goederen afkomstig van woninginbraken Westland / Rijswijk / Midden Delfland

In december vorig jaar werd hiervoor in Rijswijk een 31-jarige verdachte aangehouden. In zijn huis werd een groot aantal gestolen goederen en sieraden aangetroffen. De recherche is op zoek naar de rechtmatige eigenaren van deze goederen.

