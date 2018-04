Diefstal met geweld Leyweg Den Haag

Omschrijving

Op camerabeelden is de verdachte binnen in de zaak te zien terwijl hij in gesprek is met de betreffende medewerkster. Na de diefstal van de mobiele telefoon vlucht hij op een fiets met donkere fietstassen richting de Fluitenbergstraat.

Signalement

De man is licht getint en ongeveer tussen de 1.80m en 1.85m lang. Hij droeg een bruine broek, een zwarte jas, een grijze muts en hij had een stoppelbaard. Misschien is het opgevallen dat hij ineens een nieuwe Samsung S8 in zijn bezit heeft, of is die mobiele telefoon iemand te koop aangeboden.