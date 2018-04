Diefstal van tablets uit sushirestaurant Den Haag

Op dinsdagmiddag 20 februari lopen twee mannen het sushirestaurant in New Babylon binnen. Op camerabeelden is te zien dat een van hen zich over de kassa buigt, twee tablets pakt en in zijn tas stopt.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn op 06-17214856.