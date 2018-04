Dodelijk schietincident shishalounge Den Haag

Zaterdagavond 7 april kregen agenten rond middernacht de melding dat er zou zijn geschoten in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort, ter hoogte van de Tasmanstraat. Binnen werd een gewonde jongen aangetroffen. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd, maar dat mocht niet meer baten. Het 17-jarige slachtoffer is overleden. Een rechercheteam onderzoekt de zaak en men komt graag in contact met getuigen.

Omschrijving

Er zou een ruzie zijn geweest in de shishalounge en tijdens de ruzie heeft de verdachte een wapen getrokken en geschoten op het 17-jarige slachtoffer. Wat de aanleiding van de ruzie is geweest, is nog niet duidelijk. De recherche is op zoek naar mensen die op de bewuste zaterdagavond in de shishalounge zijn geweest en meer kunnen vertellen over wat daar precies is gebeurd. Er is al met veel getuigen gesproken, maar mogelijk zijn er nog meer mensen die informatie hebben over de toedracht of die de identiteit van de verdachte kennen. De recherche krijgt ook graag foto's en filmpjes in het bezit die die avond zijn gemaakt. Deze beelden kan men uploaden via het meldformulier op politie.nl.