Inbraak horecagelegenheid Nootdorp

In de nacht van zaterdag 3 februari werd er bij een partycentrum aan de Gildeweg in Nootdorp ingebroken. Op camerabeelden zijn drie verdachten in het pand te zien.

Omschrijving

De drie zijn bezig geweest om de kassa te openen, maar dit is niet gelukt. Hierdoor is er geen buit gemaakt, maar door de inbraak heeft de eigenaar wel de nodige schade. In deze zaak wordt aandacht gevraagd voor de drie verdachten in combinatie met een zilvergrijze VW Polo. Deze auto is mogelijk het vervoermiddel geweest van de drie verdachten. Misschien is deze auto of zijn de drie verdachten iemand opgevallen in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 februari rond middernacht in de omgeving van het partycentrum aan de Gildeweg.