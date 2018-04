Overvallen op pizzakoeriers Den Haag Laatste update: 10-04-2018 | 15:21 Zaaknummer: 2018043042 Datum delict: 14-01-2018 Plaats delict: Den Haag In de periode van half januari tot half maart zijn er zeven aangiftes bij de politie binnengekomen van pizzabezorgers die tijdens hun werk in Den Haag zijn overvallen. De meeste berovingen zijn gepleegd in de Schilderswijk, of in de directe omgeving daarvan. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Het gaat in totaal om vijf berovingen, omdat in een aantal gevallen de bezorgers met z'n tweeën op pad waren. Opvallend is dat het vrijwel allemaal minderjarige bezorgers zijn van Domino's Pizza en dat zij de bestellingen rondbrengen op de fiets. Zij worden met geweld beroofd van hun geld en pizza’s. Een aantal van hen is flink geschopt en geslagen en in een aantal gevallen is zelfs een stroomstootwapen gebruikt om de slachtoffers mee te bedreigen. De berovingen werden gepleegd op de Delftselaan, de Parallelweg, de Jacob Catsstraat, de Van Ostadestraat en de Hooftskadelaan. De werkwijze is iedere keer hetzelfde. Er wordt een bestelling gedaan op een adres waarvan de bewoner dan niets van af blijkt te weten. Plotseling komt er dan een groep van zes jongens op de bezorger af die hem beroven. Soms gebeurt dit al voordat de bezorger op het opgegeven adres heeft aangebeld. Er wordt een getuigenoproep gedaan.



De recherche is op zoek naar getuigen en komt graag met u in contact als u informatie heeft over deze diefstallen.