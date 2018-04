Diefstal dure merktas Spuistraat Den Haag

Op 16 februari rond 13.40 uur wordt uit een schoenenzaak in de Spuistraat in Den Haag een dure Michael Kors tas weggenomen.

Die vrijdagmiddag komt de verdachte samen met een vrouw de schoenenzaak in de Spuistraat binnen.Terwijl de vrouw een paar schoenen past, loopt de man naar een stelling en pakt daar een dure Michael Kors tas van ruim 200 euro. Hij gaat naast de vrouw zitten en stopt de tas dan in een zwarte tas die hij zelf heeft meegenomen. Daarna loopt hij ermee de winkel uit. Omdat de vrouw de diefstal niet uitvoert, is zij op de camerabeelden onherkenbaar gemaakt.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn op 06-17214856.