Diefstal zonnebrillen en schoenen uit warenhuis Grote Marktstraat Den Haag

Op zaterdag 10 maart rond 14.50 uur wordt door een beveiliger gezien hoe drie mannen zich verdacht gedragen in een winkel aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Ze blijken bezig te zijn met een winkeldiefstal.

Als de mannen de winkel verlaten, rent de beveiliger hen achterna. Een van hen gooit op de vlucht een tas op de grond. De beveiliger verliest de mannen daarna uit het oog, maar heeft dan wel de tas met gestolen spullen terug. Er blijken 6 paar schoenen en 6 brillen uit de winkel in te zitten. De drie verdachten zijn goed in beeld op de bewakiingscamera's.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn op 06-17214856.