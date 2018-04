Overval pakketbezorger Von Geusaustraat Voorburg.

Wanneer de bezorger bij de rotonde met de Koningin Wilhelminalaan parkeert, opent hij de zijdeur van zijn bus en verzamelt een aantal pakketjes in de laadruimte. Ineens stapt dan een donker geklede man in de laadruimte die hem met een vuurwapen bedreigt. De man neemt een aantal pakketjes uit de bus weg en stopt ze in een tas. Later blijken hier mobiele telefoons in te zitten. De bezorger wordt door de verdachte in de laadruimte van de bus opgesloten en later door politieagenten bevrijd. Er zijn geen camerabeelden, dus de politie vraagt getuigen om contact met hen op te nemen.

Vragen

Tips? Bel de politie

Het komt in deze zaak echt aan op getuigen. Misschien heeft de dader al voor de overval rondgehangen in de buurt van de Von Geusaustraat ter hoogte van de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg op vrijdag 30 maart rond 12 uur ‘s middags.

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn op 06-17214856. Het Team Criminele Inlichtingen kan in deze zaak ook bereikt worden op 06-57876279.