Schietincident Schoemakerstraat Delft.

Op 6 april rond 10.00 uur wordt een man beschoten in de Amalia van Solmslaan in Delft. Hij wordt niet geraakt. De schutter stapt in een auto en vlucht. Die auto wordt diezelfde dag uitgebrand teruggevonden in Heusden.

Het slachtoffer parkeert zijn auto om naar het Koffiehuys in de Schoemakerstraat te gaan. Als hij uitstapt ziet hij dat de bijrijder van een witte auto naast hem ook uitstapt en een vuurwapen op hem richt en schiet. De man wordt niet geraakt maar rent weg richting Schoemakerstraat. De schutter rent nog even achter hem aan, maar stapt dan in een witte Peugeot 308 stationwagen voorzien van het kenteken 2-XKX-66. Die auto is dezelfde dag uitgebrand aangetroffen aan de Bokhovenseweg in Heusden (Noord Brabant). Na onderzoek bleek de auto op 20 februari te zijn gestolen in Heelweg (Gelderland).

Vragen

Tips? Bel de politie

Er zijn geen camerabeelden van de verdachten, maar de recherche komt via 0900-8844 graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit incident. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn op 06-17214856. In deze zaak is ook het Team Criminele Inlichtingen bereikbaar op 06-57876279.