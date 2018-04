Politie zoekt overvaller op restaurant de Nieuwe Chinese Muur

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op vrijdag 4 augustus rond 22.35 uur is restaurant de Nieuwe Chinese Muur aan de Bergse Dorpsstraat overvallen. De politie is op zoek naar de dader.

Heeft u informatie die misschien kan helpen bij het oplossen?

Er zijn op het moment van de overval nog zo’n tien gasten, onder wie mensen met een baby. Een gewapende overvaller loopt meteen naar de afhaalbalie waar onder andere de manager staat. Hoewel de man zijn geld uit de kassa al heeft, blijft hij boos dreigen. Getuigen zien dat de overvaller op een snorfiets stapt en vanaf de Bergse Dorpsstraat richting de Grindweg rijdt.

Signalement

De slachtoffers zagen dat de overvaller blank was. Hij leek in elk geval ouder dan 30, misschien zelfs wel begin 40. Hij is vrij lang, tegen de 1.90, heeft een sportief figuur, droeg een zwarte hoodie en er zat een ronde sticker op zijn pet.

Vragen

Wie weet wie de overvaller bij de Nieuwe Chinese Muur zou kunnen zijn? Neem dan contact op met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of als u liever anonime blijft, met 0800-7000.