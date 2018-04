Wie is deze Jumbo-overvaller?

Omschrijving

Op maandag 12 maart rond 19.15 uur loopt een man met een zwarte bivakmuts supermarkt Jumbo in het Entrepotgebouw in Rotterdam-Zuid binnen. Terwijl andere klanten verschrikt toekijken, bedreigt hij twee caissières en een servicebaliemedewerkster met een vuurwapen en eist geld. De medewerksters zijn zo in paniek dat ze de kassalades in eerste instantie niet openkrijgen. Intussen dreigt de overvaller dat hij gaat schieten als iemand de politie waarschuwt. Een collega die de managerscode kent schiet de meiden te hulp, en de overvaller gaat er vandoor met twee gevulde kassalades.



Op de vlucht

Tijdens zijn vlucht over de Factorij bedreigt hij nog twee mensen met het pistool. Op de Lodewijk Pincoffsweg, ter hoogte van de huisartsenpraktijk, laat hij het pistool uit zijn handen vallen, doet zijn bivakmuts af en raapt het wapen weer op.

Een getuige, die de dader op afstand een stukje volgde, verklaart dat hij hem vervolgens bij de Steven Hoogendijkweg door het poortje een steeg heeft zien ingaan. Daar is een openbare tuin, omsloten door de huizen van de Persoonstraat en de Nassauhaven. Wij willen graag weten of mensen hem vanaf daar nog gezien hebben.



Camerabeelden

Van de minuten voorafgaand aan de overval hebben we verschillende camerabeelden waar de overvaller op te zien is. We zien hem vanaf de Factorij aan komen lopen, waar hij linksaf de Vijf Werelddelen opgaat en naar de zij-ingang van de Jumbo loopt. Daar wacht hij en kijkt gebukt door de ramen naar binnen. Van hieruit kun je de kassa's zien. De dader kiest kennelijk zijn moment, en wil via schuifdeuren naar binnen. De schuifdeuren gaan echter niet open en de dader loopt terug via het plein, langs de hoofdingang van het winkelcentrum, naar het Handelsplein. Vervolgens zien we dat hij via de zij-ingang van het winkelcentrum en de nooddeur van de Jumbo binnen probeert te komen, maar ook dat lukt niet.

Daarop loopt hij terug naar hoofdingang en het winkelcentrum in. Hier is het gezicht van de dader voor het eerst zichtbaar op de beelden. De dader loopt de lange passage in, met aan het einde de supermarkt. Halverwege trekt hij de bivakmuts van onder zijn capuchon over gezicht en rent naar kassa's. Daar bezorgt hij de medewerkers en klanten de schrik van hun leven, waar ze nog geruime tijd last van zullen hebben.

Wie herkent hem?

Wie herkent deze man van de beelden of heeft andere informatie die kan helpen bij het onderzoek?