Bejaarde vrouw slachtoffer van diefstal pinpas en frauduleus pinnen

Omschrijving

Op vrijdag 22 september 2017, tussen 10.30 uur en 10.45 uur werd de portemonnee van een 84-jarige vrouw gestolen kort nadat zij had gepind bij de supermarkt. Toen zij weg wilde fietsen kwamen een man en een vrouw vlakbij haar staan. De man leidde het slachtoffer af en de vrouw deed een greep in de fietstas. Vervolgens renden de man en de vrouw weg. De bejaarde vrouw ontdekte toen dat haar portemonnee was gestolen. Hierin zaten o.a. haar bankpas en een contant geldbedrag. Met deze bankpas werd ongeveer een uur later in Raamsdonksveer gepind door de man die op de foto staat. Vermoedelijk was de pincode afgekeken in Nieuwendijk. We laten beelden zien van de pinner.