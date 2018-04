Diefstal pinpas en frauduleus pinnen

Omschrijving

Op 6 december 2017 omstreeks ging een 80 jarige vrouw pinnen bij de ABN-AMRO aan de Markthof. Dit is te zien op de beveiligingsbeelden van de bank. Even later kwamen twee dames binnen, die veel aandacht hadden voor het latere slachtoffer. Een van hen keek vermoedelijk de pincode af terwijl de andere de omgeving in de gaten hield. Het latere slachtoffer ging hierna naar een bakker aan het Hof van den Houte en rekende daar contant af. Hier werd haar bankpas ontvreemd door een vrouw die naast haar stond. Ook daar zijn beelden van. Kort hierna werd een flink geldbedrag gepind bij de geldautomaat in de Albert Heijn aan het Burchtplein.



Wij zijn natuurlijk op zoek naar de identiteit van deze vrouwen. Wie kent of herkent ze?