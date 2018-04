Mishandeling in bus

Omschrijving

Op woensdag 3 januari stapte een jongeman ’s-avonds op het NS station in Tilburg in de bus, die via Waalwijk naar ’s-Hertogenbosch rijdt. Het was rond tien uur en er zaten niet veel mensen in de bus. Na enkele haltes te hebben afgelegd stapte een nogal luidruchtig stelletje in. Het latere slachtoffer maakte hier een opmerking over. Vervolgens werd hij door de mannelijke helft van het stel uitgescholden en bespuugd. Aangekomen op het vredesplein in Waalwijk werd er geduwd en getrokken en het slachtoffer kreeg enkele vuistslagen in het gezicht. Het koppeltje stapte daar uit. Het slachtoffer heeft zich onder doktersbehandeling moeten laten stellen. Van het incident in de bus hebben we camerabeelden en we willen natuurlijk weten wie de jongen is die de klappen uitdeelde.