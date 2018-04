Overval op Domino's Pizza

Omschrijving

Er kwam een man binnen die in het zwart was gekleed. Hij had zijn gezicht gedeeltelijk bedekt en had mogelijk een zonnebril op. Opvallend waren zijn gele handschoenen. Ook had hij een zwart met witte schoudertas bij zich. De man bedreigde de medewerker met een vuurwapen en zei dat hij in de kluis moest zijn. De kluis kon echter niet worden geopend. De overvaller vertrok uiteindelijk met wat briefgeld uit de kassa. Er zijn beelden van de overval en vanuit de omgeving. Wie herkent de overvaller of kan meer over deze overval vertellen?