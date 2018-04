Twee mislukte overvallen door dezelfde dader

Twee overvallen in Waalwijk in één week tijd. We vermoeden dat het om dezelfde dader gaat. We tonen beelden bij Opsporing Verzocht in de uitzending van 10 april 2018. Wie herkent de overvaller?

Omschrijving

Op 3 maart sloeg de overvaller zijn slag bij Chinees Restaurant De Pauw aan de Sint Antoniusstraat. Het moedige echtpaar verjoeg de man. Hij gaat er zonder buit weer vandoor. De tweede overval is donderdag 8 maart bij snackbar 'Wang' aan de Baarwijksestraat, ook weer in Waalwijk. Waarschijnlijk is het dezelfde overvaller die ook hier zonder buit weer verdwijnt. We hebben bewakingsbeelden van de overval bij de snackbar.

Tips?

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.