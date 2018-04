Vrouw beroofd door scooterrijders

Omschrijving

Op 20 januari 2018 om 21.15 uur liep een vrouw terug naar huis nadat ze was gaan eten in het centrum. In de Ettingstraat kreeg ze een harde duw waardoor zij ten val kwam. Een meisje boog zich over de vrouw heen en vroeg: “Bent u gevallen?” en “Zal ik u even helpen?”. Het meisje deed net of zij het slachtoffer overeind wilde helpen, maar trok vervolgens hard aan de handtas. Het meisje pakte de handtas af. Intussen startte een tweede persoon een scooter en reed hard weg met het meisje achterop. Een voorbijganger ontfermde zich over het slachtoffer. Er is geen signalement bekend, wel sprak het meisje accentloos Nederlands. Enkele spullen uit de tas werden later teruggevonden op het Kadeplein 2 bij het oude Kellebeek College. Deze werden op het politiebureau afgegeven en geretourneerd aan het slachtoffer. We zijn op zoek naar dit tweetal.