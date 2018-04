Brand basisschool 'Onder de Wieken'

Omschrijving

Het vuur breidde zich snel uit tot een uitslaande brand en de school brandde volledig af. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat de brand door een warmtebron aan de buitenzijde van het pand is ontstaan. Bij het onderzoek werd een klein model barbecue aangetroffen. Het politieonderzoek heeft toen niet tot een oplossing van deze brandstichting geleid. Op basis van nieuwe informatie is het onderzoek heropend en de politie is op zoek naar nieuwe getuigen. Wie heeft die dag of de dag ervoor mensen bij de school gezien?