Diefstal uit kerk

Het is onbekend hoeveel geld er is precies is weggenomen, maar de schatting is rond de 1000 euro. De diefstallen werden gepleegd op 6 november, 10 november en 13 november. Die laatste dag werd een auto gezien met een Pools kenteken DKL9T23. Onderzoek naar dit kenteken leverde echter niets op.

Vragen

Wie kent deze mannen? Op beelden is te zien dat twee mannen bij de offerblokken in de kerk handelingen verrichten en in de kerk rondkijken. Vervolgens blijkt er geld verdwenen te zijn uit de offerblokken. Wij willen weten wie deze mannen zijn. Mogelijk kunnen ze in verband worden gebracht met andere diefstallen. Alle informatie is welkom via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844.