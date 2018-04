Diefstal van een Iphone

Laat het ons weten via het tipformulier.

We zijn op zoek naar de dieven van een dure mobiele telefoon. Kent u ze misschien?

Omschrijving

Op 22 november 2017, rond 14.30 uur, liepen twee mannen de Mac Store aan de Hinthamerstraat binnen. Ze liepen naar een demo tafel waar onder andere een iPhone op lag. De telefoon was vast gemaakt aan een kabeltje. Een van de mannen maakte het kabeltje los en de dure telefoon werd gestolen. Hierna vertrokken beide mannen weer. De diefstal werd vastgelegd door bewakingscamera’s en die beelden laten we zien. Wie herkent de verdachten die in beeld zijn? De politie wil graag weten wie dit zijn.