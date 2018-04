Overval op eigenaars garagebedrijf

Omschrijving

Op 21 november 2017 werd een echtpaar met een garagebedrijf aan huis door vier mannen overvallen. Dit was aan de Leemel in Hapert. Het stel werd herhaaldelijk mishandeld en onder bedreiging van een vuurwapen werd ’de kluis’ en ‘het geld’ geëist. Uiteindelijk werd een kleine kluis gevonden die ook meegenomen. De man en vrouw werden gekneveld en geboeid en gewond achtergelaten. De daders vertrokken in een auto met zware motor. Een week later werd een uitgebrande auto aangetroffen in een bosperceel. Een dag daarna werd in die nabijheid een geopende kluis aangetroffen.



U ziet bij ons een reconstructie van deze ernstige zaak en het onderzoeksteam wil graag antwoord op een aantal vragen.



Wie is bijvoorbeeld de persoon die op dinsdag 21 november 2017 om 10 uur bij de garage Mercedes-Only is geweest en in een witte Volkswagen Caddy reed? En heeft er iemand in de dagen voor de overval bijzonderheden rondom Mercedes-Only waargenomen? Wie heeft er bijzonderheden gezien in de ochtend van dinsdag 21 november 2017 in het bos Turnhoutsche Heide, omgeving Lottersestraat/Buitendijk? Het voertuig is in dat bos uitgebrand aangetroffen en zeer waarschijnlijk heeft daar een tweede voertuig gestaan. Wie heeft hier informatie over?

De kluis is in datzelfde bos, zo’n 600 meter bij de auto vandaan, in een sloot gegooid. Wie heeft hier iets van gezien? Heeft iemand de donkerblauwe Audi, vermoedelijk type A6 Avant, bouwjaar vanaf 2012, zien rijden? Het kenteken betreft JR-215-K. Het gaat om valse kentekenplaten, de originele platen behoren toe aan een Audi in de omgeving Amersfoort die niets te maken heeft met de overval.