Overval op Kruidvatfiliaal

Omschrijving

De overvaller had een capuchon op en droeg een sjaal voor zijn gezicht. Onder bedreiging met een vuurwapen werden de aanwezige personeelsleden gedwongen de kluis open maken. Omdat op de kluis een vertraging zat ging deze niet open. De dader ging er uiteindelijk met een geringe buit, in een rode plastic Kruidvat tas uit de winkel, weer vandoor. Enkele klanten die af wilden rekenen zagen wat er gebeurde en zijn gevlucht. De dader vertrok toen ook. Hij vluchtte vanuit de winkel linksaf de Dorpsstraat in en sloeg verderop linksaf. Daarna verdween hij uit het zicht.. De personeelsleden waren hevig geschrokken en hebben de deur op slot gedaan tot de politie kwam.



De overvaller is vermoedelijk een jonge man met een normaal postuur. Hij was geheel in het zwart gekleed en droeg een zwarte sjaal voor zijn gezicht. In de winkel was de sjaal nog deels omlaag gevallen en toen zag een van de medewerksters een dun snorretje. Wie herkent de gewapende overvaller of kan iemand iets zeggen over zijn identiteit?