Zelfde overvallers slaan twee keer toe binnen het kwartier

Help ons deze overvallen op het Total Tankstation en de Etos Drogist op te lossen. Ze werden door dezelfde daders in nog geen kwartier tijd gepleegd. Als je ziet met wat voor gemak ze van de ene naar de andere overval rijden, dan kun je niet uitsluiten dat ze het nog een keer ergens anders proberen. Help mee dat te voorkomen.

Omschrijving

Op maandag 19 februari 2018 om 18.44 uur was de eerste overval poging op een Total tankstation aan de Oude Bosschebaan. De verkoopmedewerkster stond achter het gesloten veiligheidsraam toen een man die een helm droeg binnen kwam. Onder zijn helm droeg de man een bivakmuts. De medewerkster zag geen motor- of bromfiets en zij had hier een vreemd gevoel bij en dacht aan een overval. Kennelijk zag de man met de helm dat het veiligheidsraam dicht was. Hij draaide zich om en liep weg. Op de camerabeelden is te zien dat de overvaller een logo achter op zijn jas heeft, hiervoor vragen we aandacht.

Kort hierna, om 18.50 uur, werd de Etos drogisterij aan de Strijpsestraat in Eindhoven overvallen door dezelfde dader. Deze winkel ligt in winkelcentrum Strijp. De verkoopmedewerkster zag een man in donkere kleding met een helm op de winkel binnen komen. De man zei iets onverstaanbaars en de medewerkster zag dat hij een bivakmuts op had onder zijn valhelm. Hierna zei hij “give me the money”. De overvaller had een klein zwart pistool in zijn hand en probeerde de kassa open te maken. Dit lukte niet waarna de overvaller de kassalade uit de balie sloeg en deze in zijn geheel meenam. Hij rende ermee de winkel uit. Een getuige hoorde het geschreeuw en zag dat een persoon met een valhelm op naar een scooter rende. De getuige (in geruite broek) rende erachteraan, maar de scooter was te snel weg. We komen graag met deze getuige in contact.

Op die scooter zat een bestuurder, ook met een helm op. De scooter was zwart van kleur, het was een oud model.