Wie kent deze fietsendief?

Op 23 februari 2018 heeft een onbekende man verschillende fietsen gestolen op twee verschillende plaatsen in Venray.

Drie fietsen zijn bij een winkel aan de Kruidenlaan in Venray gestolen. Diezelfde dag werd er bij een winkel aan de Veltumse Kleffen ook een fiets weggenomen. Beelden van bewakingscamera's laten zien dat het steeds om dezelfde persoon gaat.

Wie kent de persoon op de foto? Of wie heeft andere informatie die verband houdt met deze fietsendiefstallen? Bel dan met 0800-6070 of vul het digitale tipformulier in.