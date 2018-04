Laffe babbeltruc op Beijerlandselaan

Omschrijving

Op woensdag 7 maart wordt aangebeld bij een 89-jarige vrouw aan de Beijerlandselaan. Voor de deur staan twee jonge vrouwen die zeggen van de thuiszorg te zijn en eerder te hebben gebeld maar geen gehoor te hebben gekregen. Zij vertellen te hebben gezien dat de vrouw is gevallen en te komen kijken of alles in orde is. De vrouw laat hen binnen en een van hen gaat met haar de kamer in en slaat zelfs een arm om haar heen. De andere vrouw komt niet de woonkamer binnen. Als de mevrouw vraagt waar zij blijft zegt de verdachte dat ze naar het toilet is in verband met een blaasontsteking. Na een kwartier komt de tweede vrouw de huiskamer binnen en plotseling hebben de vrouwen haast om weg te komen. De 89-jarige mevrouw is er van overtuigd dat ze door de thuiszorg bezocht is.

De volgende dag belt iemand die zegt medewerker van de bank te zijn. De bankmedewerker wil de pincodes van haar bankpassen weten omdat deze passen vervangen worden. De vrouw denkt echt met iemand van de bank te maken te hebben en geeft haar de pincodes.

Op 13 maart belt weer een medewerker van de bank. Zij vertelt dat ze het vreemd vindt dat er zoveel geld van de rekeningen van mevrouw is opgenomen. Zij vraagt haar langs te komen bij de bank. Er is een onrechtmatige overboeking gedaan van haar spaarrekening. De bank heeft daarom de rekeningen geblokkeerd..

Als de vrouw na dit telefoontje op zoek gaat naar haar bankpassen blijken deze te zijn verdwenen. Op 14 maart blijkt bij de bank dat tussen 8 en 12 maart een flink aantal keer is gepind met haar pinpassen. Uiteindelijk blijkt er zo’n 15000,- euro van haar rekeningen te zijn verdwenen.

Uit de beelden die ten tijde van het pinnen met de passen van het slachtoffer bij verschillende pinautomaten zijn gemaakt, blijkt dat drie verschillende jonge vrouwen bij het pinnen betrokken zijn.

De politie wil graag weten wie deze vrouwen zijn. Herkent u (een van) hen, neem dan alstublieft contact op via telefoonnummer: 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan ook: bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.