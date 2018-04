Politie zoekt overvaller snackbar Handelstraat

De politie is op zoek naar de man die op donderdag 30 november een snackbar overviel op de Händelstraat in Vlaardingen. De overvaller kwam rond 21.45 uur binnen en bedreigden drie medewerkers met een vuurwapen.

Omschrijving

Die avond kwam de overvaller binnen met een helm op en een kapje voor zijn mond. Met een vuurwapen bedreigde hij een medewerker die aan het schoonmaken was. Hij dwong het slachtoffer de kassa te openen en geld in een plastic tas te stoppen. Vervolgens liep hij op de medewerker af die bezig was in de keuken en bedreigde hem ook. Later nog een derde medewerker die boven bezig was. Elke keer vroeg hij naar een kluis, die er niet was. Hij sloot de drie werknemers op in de kamer boven en ging er vandoor op zijn motorscooter. De dader nam uiteindelijk ook nog de portemonnee mee van een van de slachtoffers en het geld uit de kassa la.

Heeft u iets gezien of gehoord?

De dader reed op een motorscooter. Hij overviel de snackbar met zijn helm op en mondkapje voor. Het is onduidelijk welke richting de verdachte opging na de overval. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of op 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven.