Verdachten straatroof Grotekerkplein nu nog geblurd

Omschrijving

Vrijdag 9 maart rond 15.15 uur zijn twee jonge meiden aan het fotograferen op het Grotekerkplein bij de Laurenskerk in Rotterdam. Ze maken foto’s en gebruiken daarvoor een statief waarop ze de telefoon van een van hen zetten. Terwijl ze daar mee bezig zijn, komen twee jongemannen aanlopen waarvan er een op een fiets zit. De andere komt hun richting uitgelopen en de meisjes denken dat hij wat wil vragen. Hij blijkt het echter voorzien te hebben op de telefoon. Tegelijk met een van de meisjes pakt hij de telefoon vast. Hij duwt haar omver en gaat er met de telefoon vandoor. Het meisje raakt gewond aan haar hand.

De beroving is niet gefilmd maar de mannen staan wel op een GoPro van een van de meisjes. De politie wil uiteraard graag weten wie zij zijn.

Hun signalement:

Dader 1: een licht getinte man met een normaal postuur, ongeveer tussen de 18 en 22 jaar oud. Hij is tussen de 1.70 en 1.75 m. lang.

Dader 2: een lichtgetinte man met een normaal postuur, ook tussen de 1.70 en 1.75 m lang. Hij droeg een donkere jas met capuchon en bontkraag.

De gezichten van de verdachten zijn onherkenbaar gemaakt omdat ze mogelijk minderjarig zijn. Melden zij zich deze week niet bij de politie dan worden zij herkenbaar getoond in de uitzending van Bureau Rijnmond van 26 april en op deze site.

Herkent u een van deze mannen of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.