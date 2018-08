Brandstichting supermarkt Emmen

Omschrijving

In de nacht van donderdag 26 juli omstreeks 03.30uur uur plaatste een onbekend persoon een jerrycan voor de winkel aan de Middenhaag. Boven deze supermarkt zijn appartementen gevestigd waar veelal ouderen wonen. Op de jerrycan zat vuurwerk gemonteerd dat werd aangestoken. Vervolgens vluchtte de persoon weg. Het vuurwerk zorgde er niet voor dat de jerrycan ontplofte. Even later kwam de brandstichter terug bij de winkel en goot de brandbare vloeistof uit de jerrycan tegen de gevel van de winkel en stak dit aan. Er ontstond een grote steekvlam en de gevel van het pand vloog in brand. De steekvlam die ontstond raakte de brandstichter die uit de vlammen weg vluchtte.

Na enkele minuten doofden de vlammen uit zich zelf en bleven de supermarkt en de appartementen boven de winkel behouden. Het was niet nodig om de bewoners van de appartementen te evacueren. Door de rook ging wel de inventaris van de winkel verloren en ontstond schade aan de gevel van het pand.

De steekvlammen raakten de brandstichter die de jerrycan nog in zijn hand had. Het is niet uit te sluiten dat de brandstichter brandwonden en/of schroeiplekken aan zijn kleding op heeft opgelopen.

Getuige

Op donderdag 26 juli om 03.22 uur, vlak voor het tijdstip dat de brandstichter de jerrycan voor de winkel plaatste, reed een persoon op een scooter langs de supermarkt. Deze scooterrijder kan een belangrijke getuige zijn. De politie wil graag in contact komen met deze persoon.

Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze brandstichting. Herkent u de persoon op de gepubliceerde beelden of kent u iemand die na donderdag 26 juli brandwonden of schroeiplekken aan lichaam of kleiding heeft opgelopen? Schroom dan niet om uw informatie door te geven aan de politie.

Dit kan op de volgende manieren: