Diefstal fiets Deventer

Laatste update: 31-08-2018 | 11:40 Zaaknummer: 2018321010 Datum delict: 17-07-2018

Deze jongeman nam op dinsdagavond 17 juli een fiets weg uit een fietsenstalling van een flat aan de Oostriklaan in Deventer. Wij willen graag weten wie hij is. Ken of herken jij hem? Geef dan zijn naam door via het tipformulier op deze pagina of het gratis telefoonnummer 0800-6070.