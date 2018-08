Laffe woningoverval Ede

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op vrijdagavond 23 februari rond 20.00 uur wordt aangebeld bij een woning van een bejaard en hulpbehoevend echtpaar aan de Loevestein in Ede. Nadat de bewoonster de deur opent, stormen minimaal twee onbekende mannen de woning binnen en eisen geld. In de meest recente uitzending van Opsporing Verzocht een uitgebreide reconstructie van deze laffe woningoverval, diverse vragen en signalementen van de overvallers.

Omschrijving

Om hun woorden kracht bij te zetten, worden de bewoners bedreigd met een mes. Na een handgemeen waarbij de man des huizes ten val komt, wordt hij gestoken met het mes. Hierbij raakt de hoogbejaarde man gewond. De verdachten gaan hierna naar de bovenverdieping en verlaten na vrij korte tijd de woning weer. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.