Drietal breekt in in woning

Laatste update: 29-08-2018 | 11:28 Zaaknummer: 2017590684 Datum delict: 25-12-2017 Plaats delict: Nijmegen

Op dinsdag 25 december 2017 omstreeks 19.00 uur breken drie personen in in een woning aan de Hegdambroek in Nijmegen. Na een inbraakpoging via de schuifpui komen de daders binnen via het slaapkamerraam op de eerste verdieping.