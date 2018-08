Fietsendief slaat meermaals zijn slag

Uit de stalling van het ziekenhuis aan de Koekoekslaan zijn de afgelopen maanden zeker acht fietsen gestolen. Op camerabeelden is steeds dezelfde verdachte te zien. De politie zoekt deze nog onbekende man en de gestolen fietsen. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 8 augustus 2018.

Bewakingsbeelden

Op de beelden van de bewakingscamera's in de stalling is te zien dat de man met een eigen fiets binnenkomt. Die fiets zet hij goed op slot. Vervolgens kijkt hij rustig rond op zoek naar een geschikte Gazelle-fiets en daar fiets hij even later op z'n gemakje mee weg. In de avond komt hij terug om zijn eigen fiets op te halen.

Gazelles

De dief is steeds dezelfde man en hij komt steeds terug naar dezelfde stalling op zoek naar Gazelle-fietsen. De politie vermoedt dat hij beschikt over één of meerdere lopers, waarmee hij alleen de sloten van bepaalde Gazelle-fietsen kan openen. Ook heeft hij speciale sleutels bij zich om zadels lager te zetten want hij is niet zo heel lang.

Het overzicht van de diefstallen

Er zijn bewakingsbeelden van acht diefstallen:

22 maart: grijze herenfiets

17 april: grijs/zwarte damesfiets

23 april: grijze herenfiets

20 mei: zilverkleurige damesfiets

1 juli: grijze damesfiets

4 juli: donkergrijze damesfiets

31 juli: grijze herenfiets en een grijs/zwarte damesfiets.

Het signalement van de verdachte