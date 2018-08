Diefstal uit kleedkamer sportvereniging

Een man uit Odijk wordt bestolen van zijn portemonnee terwijl hij aan het trainen is bij SV Odijk. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 22 augustus 2018.

De spullen van de 26-jarige worden gestolen uit de kleedkamer van de club aan het Singelpark. Het slachtoffer gaat op donderdagavond 26 april 2018 om 19.00 uur voetballen en legt zijn spullen in de kleedkamer. Als hij daar rond 20.30 uur weer komt, merkt hij dat zijn portemonnee is gestolen met daarin zijn bankpasje.

Kleedkamer

De politie vermoedt dat de spullen uit de kleedkamer zijn gehaald terwijl één van de teamgenoten van het slachtoffer in de verzorgingsruimte was. Hij gebruikt de hometrainer in de ruimte, die grenst aan de kleedkamer. Terwijl hij aan het fietsen is doet hij de tussendeur dicht, maar hij doet de kleedkamer niet op slot.

Diefstal

Vermoedelijk heeft de dief toegeslagen tussen 19.00 uur en 19.30 uur. De ploeggenoot van het slachtoffer heeft een half uur op de hometrainer gezeten en heeft om 19.30 uur de ruimte verlaten en de kleedkamer weer op slot gedaan.

Duizend euro

De Odijker ontdekt na de training dat zijn portemonnee is gestolen met daarin onder meer zijn bankpas. Hij neemt meteen contact op met de bank en dan blijkt dat er rond 19.50 uur duizend euro is opgenomen bij een geldautomaat aan de Sint Nicolaaslaan in Odijk. Het is de dief dus gelukt om achter de pincode te komen. Het is voor de politie nog een raadsel hoe hij dat te weten is gekomen.

Signalement

Er zijn beelden van de verdachte als hij staat te pinnen in Odijk. Hij heeft zijn gezicht deels afgeschermd met zijn capuchon. Dankzij de beelden heeft de politie een signalement: