Straatrover dwingt slachtoffers geld te pinnen

Binnen anderhalve week zijn in Utrecht drie mensen 's nachts bedreigd met een wapen en gedwongen om geld te pinnen. Het pinnen gebeurde steeds op de Kanaalstraat. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 1 augustus 2018.

Zaak 1

De eerste keer is in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 juli 2018. Rond 02.30 uur fietst een Utrechter van 18 jaar op de Leidseweg richting de Muntkade. Ter hoogte van de Koningsbergerstraat springt een man achterop zijn fiets en eist geld. Het slachtoffer weigert in eerste instantie waarop de man hem bedreigt. Ze rijden via de J.P. Coenbrug en de J.P. Coenstraat naar de Kanaalstraat, waar het slachtoffer onder bedreiging geld moet pinnen bij de bank. Vervolgens rijden ze samen terug tot de J.P. Coenbrug. Daarna loopt de man weg richting Molenpark.

Zaak 2

Diezelfde nacht gebeurt het nog een keer rond 03.00 uur bij een Utrechter van 20 jaar op de Leidseweg. Ook hij wordt bedreigd door de man. Die dwingt het slachtoffer ook geld voor hem te pinnen bij dezelfde bank aan de Kanaalstraat.

Zaak 3

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 juli is het voor de derde keer mis rond 02.50 op de Kanaalweg. Een 23-jarige man fietst over de Kanaalweg in de richting van de Muntbrug. Hij ziet midden op de weg een man staan die zijn stuur vastpakt, waardoor hij moet stoppen. De man vraagt om geld en dwingt hem te gaan pinnen bij dezelfde bank op de Kanaalstraat. Als blijkt dat het slachtoffer geen geld heeft, gaat de man er met een ander eigendom van hem vandoor.

Signalement

Het signalement van de straatrover luidt: