Café voor tweede keer beschoten

Laatste update: 30-08-2018 | 08:57 Zaaknummer: 2018248319 Datum delict: 27-08-2018 Plaats delict: Veenendaal

In de nacht van zondag 26 op maandag 27 augustus 2018 is café Het Dak Van De Markt in het centrum van Veenendaal beschoten. En dat was niet voor het eerst. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!