Bejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc

Een onbekend jong stel komt op de Burgemeester Patijnlaan in Zeist bij een vrouw aan de deur. Ze weten haar met een smoes in de luren te leggen en haar huis binnen te komen. Even later gaan ze er met haar bankpas vandoor. Daar wordt vervolgens in Zeist, Utrecht en Tilburg mee gepind. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaken uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 15 augustus 2018.

Het gebeurt op zondagmiddag 10 december 2017 rond 17.00 uur. De 80-jarige vrouw is thuis en ziet iemand voor haar deur staan. Het is dan al donker buiten en de bewoonster herkent de persoon niet, maar denkt dat haar nichtje op bezoek komt en doet open. Dan blijkt dat niet haar nichtje maar een onbekend jong stel voor de deur staat.

Kerstpakket

De twee zeggen dat ze een kerstpakket hebben voor de zoon van de bewoonster en daarvoor moeten ze haar personalia controleren. Op die manier weet het stel zich naar binnen te kletsen. De jonge vrouw zegt dat het slachtoffer haar pincode moet intoetsen, zodat ze het kerstpakket in ontvangst kan nemen. Terwijl de oude vrouw dit doet, loopt de man door het huis.

Pinnen met geslolen pas

Als het stel weg is, wordt de bejaarde vrouw achterdochtig. Ze belt haar zoon en die vermoedt meteen dat zijn moeder is bestolen. Via internetbankieren kan hij zien dat er in korte tijd drie keer is gepind met haar pasje voor in totaal ruim 800 euro. De eerste keer is gepind aan de Panweg in Zeist, het slachtoffer woont om de hoek. Daarna wordt twee keer gepind in een winkel aan de Damstraat in Utrecht. Later op de avond is geprobeerd om op de Heuvelring in Tilburg te pinnen. Dat mislukt omdat de pas is geblokkeerd.

Signalementen

Er zijn foto's van de jonge vrouw als ze in Zeist staat te pinnen. Haar signalement komt overeen met dat van de vrouw die in de woning is geweest.



Verdachte 1:

jonge vrouw

lichtgetinte huidskleur

leeftijd ongeveer 20 jaar

normaal postuur

lengte 1,70 meter tot 1,80 meter

droeg een donkere jas, broek en schoenen

had een lichte muts met een bolletje op

had een lichte sjaal om met donkere dwarsbanen.

Ze staat op beelden van de beveiligingscamera van de bank.

Verdachte 2: