Winkeldieven stelen cosmetica

Omschrijving

Een man en een vrouw hebben maandagmiddag 14 mei tussen 16:10 en 16:30 uur goederen weggenomen bij een parfumerie en een drogisterij in winkelcentrum De Kroonpassage.

Wanneer de man en de vrouw in de parfumerie cosmeticaspullen pakken en zonder te betalen de zaak verlaten, schakelt de medewerkster van de parfumerie de politie in. De politie verspreidt meteen na de melding, via Burgernet, een bericht met het signalement van de twee winkeldieven. Naar aanleiding van deze Burgernetmelding ontdekt een medewerkster van een drogisterij in hetzelfde winkelcentrum dat de man en vrouw ook in haar winkel spullen hebben weggenomen. Het signalement komt namelijk overeen met twee personen die zij kort daarvoor in de drogisterij zag rondlopen en als de medewerkster de camerabeelden bekijkt, ziet zij dat de twee ook daar spullen hebben weggenomen.